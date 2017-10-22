جوزيه مورينيو يطارد نجم وسط ريال مدريد

أشارت صحيفة “صنداي إكسبريس” البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى إلى التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد بطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وتألق كاسيميرو البالغ من العمر 25 عامًا منذ وصوله إلى ريال مدريد قادمًا من سان باولو العام 2013، ويشارك أساسيًا في تشكيلة البرازيل المتأهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وخاض كاسيميرو بضع سنوات قبل أن يثبت ذاته في تشكيلة النادي الملكي، حيث شارك مع الفريق الثاني قبل أن تتم إعارته إلى بورتو موسم 2014/2015.

لكن بعد عودته أظهر قدراته في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان، وبات عنصرًا لا غنىً عنه وسط ملعب الفريق.

ورغم صعوبة إقناع كاسيميرو بالرحيل عن النادي الملكي وكذلك إقناع النادي بالاستغناء عنه؛ إلا أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض لضم اللاعب.

وقالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد سيعرض راتبًا ضخمًا على كاسيمرو لإغرائه بالانتقال للدوري الإنجليزي، ورغم ذلك قد تواجه الصفقة صعوبات في ظل تعاقد مانشستر يونايتد بالفعل مع الصربي نيمانيا ماتيتش من تشيلسي الصيف الماضي، وأثبت اللاعب بالفعل جدارته بشغل نفس مركز كاسيميرو.