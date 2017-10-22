مباراة توتنهام وليفربول.. هاري كين يباغت الريدز وصلاح يقلص النتيجة (فيديو)

باغت المهاجم الإنجليزي هاري كين فريق ليفربول بهدف في الدقيقة الرابعة من المباراة التي تجمع الفريقين في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى كين كرة متقدمة من كيران تريبير لينسل خلف المدافعين ويتلاعب بالحارس سيمون مونيليه ويسجل الهدف الأول للسيبرز، وهو الهدف السابع لكين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأضاف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 12 بتمريرة من هاري كين.

لكن النجم المصري المتألق محمد صلاح سجل هدف التقليص لليفربول بعدما تلقى تمريرة طولية من غوردان هيندروسون في الدقيقة 24.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول اول ليفربول الاسطورة محمد صلاح HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/nVasNrnaX0 — F24 (@FAHAD__GOAL57) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧

واضطر المدرب الألماني يورغن كلوب لإخارج المدافع ديان لوفرين والاعتماد على أليكس أوكسليد تشامبرلين للحد من خطورة انطلاقات المصري محمد صلاح.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بـ 17 نقطة، متأخرًا بـ 8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، في حين يحتل ليفربول المركز الثامن بـ 13 نقطة.