هل حسم مانشستر سيتي سباق التتويج بالدوري الإنجليزي؟.. كلوب يجيب

توقع مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، تتويج مانشستر سيتي، بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب القوة التي تتمتع بها قائمة الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ونقلت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية تصريحات كلوب، والتي قال فيها: “هل السباق على لقب الدوري حسم؟ مانشستر سيتي فريق قوي جدا، ومنذ البداية وهو متواجد في قمة الجدول، ربما يكون هذا السباق قد حسم بالفعل، ليست لديّ فكرة”.

وأضاف: “لكن لا يزال هناك الكثير الذي نريده تحقيقه في الدوري، لقد تحسنا عن العام الماضي، ربما النتائج ليست مثالية، لكن نحن تطورنا في خلق لحظات مثيرة، وفرص تهديفية، وهناك الكثير من الأشياء أفضل من العام الماضي، لكننا لم نتحسن في النتائج”.

وشدد كلوب على أن استمرار فريقه في التطور بهذه الطريقة يمكن أن يجعل هذا الموسم أفضل من سابقه بالنسبة لـ”الريدز”.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب “البريميير ليغ” برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد ليفربول ثامنا بـ13 نقطة، وتنتظره مواجهة صعبة مساء الأحد ضد توتنهام ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.