تشيلسي يعود لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بتغلبه على واتفورد برباعية (فيديو)

عاد فريق تشيلسي لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على واتفورد، 4 / 2 اليوم السبت، في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 ،حيث تقدم بيدرو رودريغيز لتشيلسي في الدقيقة، 12 وتعادل عبد الله دوكوري لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، تقدم واتفورد بهدف سجله روبرتو بيرييرا في الدقيقة 49 ،وتعادل ميشي باتشواي لتشيلسي في الدقيقة 71 ،ثم أضاف سيزار أزبيليكويتا الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 86 ،قبل أن يسجل باتشواي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، محققا أول فوز في آخر ثلاث مباريات ، والخامس له هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في ثلاث مباريات.

وتوقف رصيد واتفورد عند 15 نقطة في المركز الخامس، علما بأنها أول خسارة للفريق في آخر أربع مباريات، والثانية له هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.