كلوب يثير الجدل حول مستقبل فيليب كوتينيو

أثار المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي الجدل مجددًا حول مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو مع الريدز.

وارتبط كوتينيو (25 عامًا) بالانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي لتعويض رجيل مواطنه نيمار إلى باريس سان جيرمان، وتقدم بطلب رسمي للإدارة للسماح له بالانتقال إلى برشلونة، لكن الصفقة لم تتم رغم أن برشلونة عرض 118 مليون جنيه إسترليني.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي تحدث كلوب عن مستقبل كوتينيو وقال: “لا أحد يفكر في يناير أو يوليو (فترة الانتقالات)، الكل يريد أن يكون جزءًا من النادي”.

وعن وجود اتفاق لضمان بقاء اللاعب البرازيلي مع ليفربول أوضح كلوب:”ليس لدي أي فكرة، نحن لا نتحدث عن أشياء من هذا القبيل”.

وأضاف:”في هذه اللحظة 100% لا أحد يفكر بهذا، نحن لا نتحدث عن ذلك، لماذا يجب علينا الحديث؟، لا يمكننا الحديث عن ذلك في أكتوبر”.

ويلعب كوتينيو مع ليفربول منذ يناير 2013، ويرتبط مع الفريق بعقد حتى عام 2022، بعد أن جدد عقده في يناير الماضي.

ويأمل ليفربول تحقيق الفوز الأول في الدوري الإنجليزي بعد تعادلين أمام نيوكاسل يونايتد، ومانشستر يونايتد عندا يحل ضيفًا على توتنهام على ملعب ويمبلي غدًا الأحد.

ويحتل الريدز المركز الثامن بـ 13 نقطة من 8 مباريات، مقابل 17 نقطة لتوتنهام في المركز الثالث.