رسميًا.. لا مباريات في الدوري الإنجليزي ليلة عيد الميلاد

لن تقام في ليلة عيد الميلاد أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما توصلت المحطات التلفزيونية لاتفاق بعدم بث أي مباراة في ذلك اليوم.

وأثار تغيير محتمل لموعد مباراة أرسنال على أرضه مع ليفربول من السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، إلى الأحد انتقادات من يورغن كلوب مدرب ليفربول ومجموعات المشجعين.

وتقرر إقامة هذه المباراة يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول مع إقامة باقي المباريات التسع بالجولة في اليوم التالي، وستكون البداية بمباراة إيفرتون مع تشيلسي الساعة 1230 بتوقيت غرينتش والنهاية بلقاء ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد الساعة 1945 بتوقيت غرينتش.

وقال ريتشارد سكودامور رئيس رابطة الدوري الإنجليزي إن توقيت إجازة عيد الميلاد هذا العام جعل جدول المباريات معقدا.

وأضاف في بيان أن “لدينا تقديرا على أن هذا وقت الذروة للمشجعين الحاضرين للمباريات ولمشاهدي الدوري الإنجليزي”.

وتابع أنه “مع وجود مباريات مقررة مطلع أسبوع عيد الميلاد لأول مرة في 11 عاما فإن عملية اختيار المباريات المذاعة مباشرة جعلت الأمر أكثر تعقيدا عن المعتاد”.

والدوري الإنجليزي هو الوحيد بين الكبار في أوروبا الذي تقام فيه مباريات خلال فترة عيد الميلاد وهذا الأمر بات من التقاليد القديمة في الكرة البريطانية.

وحتى عام 1958 كانت المباريات تقام في يوم عيد الميلاد نفسه.