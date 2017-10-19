لماذا اعتذر اتحاد الكرة الإنجليزي للاعبة أنيولا ألوكو؟

تقدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ،باعتذار للاعبة الدولية السابقة أنيولا ألوكو ،وذلك على خلفية السلوك العنصري الذي انتهجه ضدها المدرب السابق لمنتخب الكرة الإنجليزي للسيدات، مارك سامبسون.

و ذكر الاتحاد الإنجليزي، أن سامبسون انتهج تصرفًا مهينًا غير مقبول، ما استدعى اعتذاره رسميًا لألوكو وزميلتها في الفريق درو سبينس.

وكانت هذه الواقعة في 2015، حيث أثبتت التحقيقات التي أجريت حولها براءة سامبسون من هذه الاتهامات في بادئ الأمر، بيد أن تحقيقات جديدة أجريت في هذا الشأن، تم الاستماع خلالها للاعبات أخريات لم يكنّ طرفًا في التحقيقات الأولى، خلصت إلى أن سامبسون أطلق بعض التعليقات غير “المسؤولة” في محاولة منه ليظهر في مظهر الشخص خفيف الظل.

ورغم أن التقرير ،الذي أعدته المحامية كاثرين نيوتون حول هذه الواقعة أثبت مسؤولية سامبسون عن هذه الأقوال، فقد نفى عنه في الوقت نفسه صفة “العنصرية”.

وقال مارتين غلين، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان له: “هدفنا كان دائمًا إيجاد الحقيقة ،ثم التصرف بشكل واعٍ وملائم”.

ومن جانبها، أبدت ألوكو”30 عامًا”، صاحبة الأصول النيجيرية، رضاها عن نتائج التحقيقات، وقالت: “أنا إنسانة وأشعر بالراحة”.

وتولى سامبسون المهمة الفنية للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات في الفترة ما بين عامي 2013 و2017 ،قبل أن تتم الإطاحة به على خلفية واقعة أخرى، أكد الاتحاد الإنجليزي أنه لا علاقة لها بالواقعة العنصرية.