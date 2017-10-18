إنجلترا.. اعتقال لاعب ضرب حكمًا منحه بطاقة حمراء (فيديو)

تسببت بطاقة حمراء أشهرها الحكم في وجه أحد اللاعبين في أن يوجه الأخير لكمات متتالية في وجه الحكم، خلال مباراة للهواة في إنجلترا.

فقد تعرض الحكم مايكل بروكس للضرب من لاعبي هولينغبورن خلال مباراة الفريق أمام لينهام واندررز في ميدستون كينت، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

ولكن بعد نحو شهر من هذه المباراة أعلنت الشرطة أنها اعتقلت رجلًا يبلغ عمره 28 عامًا من ميدستون.

وجاء في بيان لموقع الشرطة على شبكة الإنترنت: “تلقى الضباط تقارير تفيد بأنه في حوالي الساعة 4.15 مساء يوم السبت 16 سبتمبر / أيلول، تم الاعتداء على حكم المباراة من قبل لاعب. نُقل الحكم وهو رجل في العقد الخامس من عمره بواسطة الإسعاف في جنوب شرق البلاد إلى مستشفى محلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث فقد وعيه جراء إصابات في وجهه”.

وتم اعتقال شخص يبلغ عمره 28 عامًا من ميدستون، اليوم، للاشتباه في التورط بالاعتداء وأفرج عنه في انتظار مزيد من التحقيق”.

ولا يتذكر بروكس، الذي يدير مباريات منذ 33 عامًا، أي تفاصيل عن هذه الواقعة، وفي حديثه لموقع كينت أون لاين قال الحكم البالغ من العمر 59 عامًا: “أنا بخير الآن. لدي القليل من الألم والتورم، وأتناول العلاج اللازم الذي منحني المستشفى إياه”.

وأضاف: “لحسن حظي فكي لم ينكسر والأمر برمته الآن في حوزة الشرطة، وأعتقد أن النادي أوقف اللاعب. لقد ضربني بشكل مفاجئ ولم أتوقع حدوث ذلك على الإطلاق”.