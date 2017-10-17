كالديرون: ريال مدريد ملزم بالتعاقد مع لاعب مثل هاري كين

قال “رامون كالديرون” رئيس نادي ريال مدريد السابق إن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم سيحاول -على الأرجح- التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام “هوتسبير” لمواصلة هيمنته أوروبياً.

وسجَّل كين (24 عامًا) 13 هدفًا في تسع مباريات مع توتنهام ومنتخب إنجلترا، وخطف الأنظار قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم.

وفاز ريال بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات في آخر أربع سنوات، وتخلّى تدريجيًا عن سياسة التعاقد مع أسماء لامعة في كل صيف كما كان يحدث سابقًا في بدايات عهد الرئيس فلورنتينو بيريز.

لكن كالديرون يعتقد أن التعاقد مع كبار النجوم سيظل أمرًا محوريًا للحفاظ على الهيمنة في أوروبا، وقال إنه لن يندهش إذا حاول النادي جذب كين إلى العاصمة الاسبانية.

وأضاف خلال تصريحات لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء في مدريد:”دائمًا ما يرصد ريال مدريد أفضل اللاعبين، وهو مجبر على ذلك ـلذا يمكنه جلب رعاة جدد وعلامات تجارية لمواصلة ضخ الأموال والحفاظ على مكانته الحالية، وتساعد الأموال في الاستثمار”.

وتابع:”افترض أن ريال مدريد يودّ التعاقد مع كين ويعتمد هذا على بعض الأمور، مثل رغبة اللاعب والمدرب، لكنه لاعب رائع بلا شك”.

ورفض زين الدين زيدان مدرب ريال التعليق على إمكانية التعاقد مع كين خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة اليوم، لكنه وصف مهاجم إنجلترا أنه “لاعب متكامل”.

وكان كالديرون رئيسًا لريال مدريد خلال الفترة بين يوليو تموز 2006 ويناير كانون الثاني 2009، وتوصّل لاتفاق لضم كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد في صفقة قياسية آنذاك مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين دولار)، لكن انتقال اللاعب البرتغالي لم يتم حتى يوليو 2009 بعدما حلَّ بيريز مكان كالديرون.

وتشير تقارير إلى أن قيمة صفقة كين تبلغ 151 مليون يورو، وهو ثمن لا يعتبره كالديرون باهظًا جدًا بالنسبة لريال مدريد.

وأضاف:”ثمن كين لن يكون زهيدًا، لكنني عندما تعاقدت مع كريستيانو رونالدو مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ظن الجميع أنني مجنون، لكن انظروا إلى الوضع الآن، 150 مليونًا بات سعرًا عاديًا ولم يعد بإمكاننا معرفة الحد الأقصى”.