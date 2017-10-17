مانشستر يونايتد يريد ربط مورينيو حتى 2026

أكدت صحيفة “أ س” الإسبانية أن تجديد تعاقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم سيكون مكلفًا بالنسبة لهذا الأخير.

ويتبقى للمدرب البرتغالي في تعاقده الحالي مع مانشستر يونايتد عام ونصف العام، حيث ينتهي في حزيران/يونيو 2019، مع وجود بند يتيح تمديد العقد لموسم إضافي آخر.

ورغم ذلك، يرغب النادي الإنجليزي في تمديد تعاقده مبكرًا مع المدرب البرتغالي المخضرم.

وكشفت “أ س” أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد ومورينيو لن تكون سهلة، فيما يخص بعض البنود المتعلقة بالمدد والحقوق المالية.

وتعود صعوبة المفاوضات إلى المطالب المبالغ فيها لكلا الطرفين، حيث أشارت صحيفة ديلي ميل” البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في الاحتفاظ بالمدرب البرتغالي طوال عقد كامل حتى 2026.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها مانشستر يونايتد للاحتفاظ بأحد مدربيه لفترة طويلة من الزمن، فقد ارتبط في وقت سابق بتعاقد طويل الأجل مع المدرب الأسكتلندي أليكس فيرجسون امتد إلى ما يزيد على ربع قرن من الزمن.

وقال مورينيو خلال مقابلة مع شبكة “سكاي سبورت” التلفزيونية الرياضية في كانون الأول/ديسمبر 2016: “يعرفون أنني سعيد للغاية بتدريب اليونايتد على كافة المستويات، ويعرفون أنهم إذا ما قدموا إلي عقدًا فسأوقع عليه بدون اللجوء للمستشارين خاصتي”.

ولكن لا يبدو أن الأمر سيكون بهذه السهولة، فقد أكدت وسائل الإعلام البريطانية أن مورينيو سيطالب بأجر كبير من أجل التوقيع على عقوده الجديدة مع مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية: “سيوقع فقط إذا رأى أن الشروط تعكس إنجازاته مع النادي”.