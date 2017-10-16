مالك نادي نيوكاسل يونايتد يعرضه للبيع

عرض مايك آشلي، مالك نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النادي للبيع، اليوم الإثنين، ما يشير لنهاية محتملة لحقبته التي استمرت نحو 10 سنوات.

وقال النادي في بيان: “كأحد أقدم أندية الدوري الممتاز وأحد الأندية التي تحظى بشعبية كبيرة ومن أجل مصلحة جماهيره الغفيرة في بريطانيا وخارجها.. يحتاج نيوكاسل يونايتد للسير في اتجاه واضح ومسار يقوده إلى مستقبل مشرق وناجح”.

“لمنح النادي أفضل فرصة ممكنة لتأمين موقعه والاستثمار اللازم للارتقاء به إلى المستوى الأعلى في توقيت مهم من تاريخه، لذلك قرر المالك الحالي للنادي أنه من مصلحة نيوكاسل يونايتد وجماهيره أن يتم طرحه للبيع”.

وذكر النادي أنه سيستمع للعروض القادرة على “توفير استثمار دائم” من أجل تحقيق طموح الفريق في دوري الأضواء.

ويكتظ إستاد سانت جيمس بارك التابع لنيوكاسل، والذي يسع 52 ألف متفرج، بالجماهير في معظم المباريات، حيث يتمتع النادي بقاعدة جماهيرية كبيرة.

لكن التوتر شاب علاقة آشلي، الملياردير البالغ عمره 53 عامًا، مع الجماهير خلال فترة رئاسته للنادي الواقع مقره في شمال شرق البلاد طيلة 10 سنوات.

وهبط نيوكاسل من الدوري الممتاز مرتين خلال فترة رئاسة آشلي للنادي في 2007. وبعد صعود الفريق لدوري الأضواء الموسم الماضي يحتل فريق المدرب الإسباني رفائيل بنيتيز المركز التاسع في الترتيب برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

وشهدت العلاقة بين آشلي وبنيتيز توترًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث أعلن المدرب الإسباني أنه لم يتلقَ الدعم الكافي من النادي في سوق الانتقالات.

وقال أندرو هندرسون المحامي الخاص بآشلي لصحيفة نيوكاسل إيفنينغ كرونيكل: إن الهدف هو بيع النادي قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف هندرسون: “نيتنا معرفة ما إذا كان النادي يمكن بيعه قبل عيد الميلاد”.

“هذا سيمنح المهتمين بالشراء الفرصة لتقديم عروضهم”.