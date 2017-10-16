آلان شيرر: منتخب إنجلترا لن يفوز بكأس العالم

قال آلان شيرر، مهاجم إنجلترا السابق، إن منتخبات البلاد في الفئات السنية المختلفة قد تكون تألقت على المستوى الدولي في العديد من بطولات الشباب في 2017، لكن المنتخب الأول لم يصل بعد إلى مستوى يؤهله للمنافسة على لقب كأس العالم.

وتصدرت إنجلترا بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت مجموعتها في التصفيات دون هزيمة لكنها تعرضت لانتقادات بسبب تراجع القدرة الإبداعية للفريق الذي أحرز 18 هدفا فقط في عشر مباريات في مجموعة تضم ليتوانيا ومالطا وهما من أصحاب الترتيب المتأخر في التصنيف العالمي.

وقال شيرر في مقابلة من مدينة بنغالور: “لا أتوقع أن نفوز بكأس العالم رغم النجاح الذي حققته منتخبات تحت 21 و19 و17 عاما.. لا أرى أن إنجلترا ستذهب إلى روسيا للفوز بالبطولة”.

وأخفقت إنجلترا في تكرار الإنجاز الذي حققته العام 1966 بالفوز بالبطولة حيث كان أفضل ما سجلته منذ ذلك التاريخ هو الوصول إلى دور الثمانية في بطولتي 2002 و2006 بينما خرجت من دور الـ16 في جنوب أفريقيا 2010.

أما أسوأ ظهور لها فكان في نسخة 2014 في البرازيل، حين فشلت في اجتياز الدور الأول.

كما تسببت هزيمة إنجلترا وخروجها من دور الـ16 في بطولة أوروبا 2016 أمام أيسلندا في تراجع الثقة في الفريق.

وقال شيرر، خلال وجوده في الهند لتدشين منطقة لعشاق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شاهد نحو 40 ألف متفرج أبرز مباريات جولة هذا الأسبوع على شاشات عملاقة، إن إنجلترا عليها أن تثبت قوتها.

وأضاف شيرر الذي سجل 30 هدفا في 63 مباراة مع إنجلترا: “ما أريد أن أراه هو فريق اختلف وتطور عن الصورة التي ظهر عليها في بطولة أوروبا في فرنسا قبل عام ونصف العام.

“وهذا ينطبق على مسيرة الفريق في التصفيات.. كنا موجودين ولكن علينا أن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام.. يجب أن نظهر قدرتنا على تطور الأداء”.

وعلى نحو مخالف لأداء الفريق الأول فاز منتخب إنجلترا تحت 20 عاما في يونيو حزيران الماضي بكأس العالم في كوريا الجنوبية، بينما فاز نظيره تحت 19 عاما في الشهر التالي مباشرة ببطولة أوروبا التي أقيمت في جورجيا.

وقال شيرر، الذي سجل هدفين في أربع مباريات شارك فيها مع إنجلترا بكأس العالم في فرنسا 1998، إن أحد أسباب تراجع المنتخب الأول لبلاده هو عدم مشاركة الناشئين في مباريات الدوري الممتاز.

*مدرب إنجليزي شاب

وقال شيرر: “جزء من المشكلة سببها أن الكثير من هؤلاء اللاعبين الشبان الذين لعبوا للمنتخب لا تتاح لهم فرصة المشاركة مع أنديتهم في بطولة الدوري.. فرق مثل يونايتد أو سيتي أو تشيلسي ينفقون مبالغ طائلة لشراء لاعبين أجانب يرى المدربون أو إدارات الأندية أنهم قادرون على ضمان تحقيق النجاح والبطولات.. أما أن تستعين بلاعب ناشئ فهذا يحتاج إلى توافر عنصر الوقت من أجل أن يألف الفريق ويتلمس طريقه في الدوري نحو النجاح.. لكن الأندية غير مستعدة لذلك”.

غير أن شيرر أعلن دعمه لزميله السابق ساوثغيت متمنيا له التوفيق في قيادة المنتخب.

وقال: “أنا سعيد لأننا منحنا الفرصة لمدرب إنجليزي شاب ليقود المنتخب.. أنا سعيد لمنح هذه الفرصة للاعب إنجليزي سبق له اللعب في بطولات دولية.. لقد لعبنا معا في هذه البطولات. ولهذا فهو يعرف جيدا متطلبات البطولة وما الذي تحتاجه وكيف تصل إلى مراكز متقدمة. أتمنى أن يساعده هذا في مهمته”.