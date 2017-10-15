شاهد أين يقيم غوارديولا في مانشستر (صور)

يقيم بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في شقة فاخرة للغاية في قلب مانشستر عكس منافسه المحلي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الذي يقيم في فندق “لوري” من فئة الخمس نجوم.

ويعيش المدير الفني الإسباني، الذي سحق فريقه منافسه ستوك سيتي 7-2 بالدوري يوم السبت، في شقة فاخرة في شارع تشابل وتضم كافة سبل الراحة والرفاهية.

وهذه الشقة ليست مجرد وحدة سكنية في مبنى سكني شاهق في واحدة من أكثر مدن العالم ازدحاما لكنها تمنح غوارديولا الاستمتاع بانتصاراته مع سيتي.

ووفقا لصحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز” فإن الشقة الفاخرة تضم حمام سباحة وجاكوزي وصالة ألعاب رياضية حديثة ومع ذلك لو شعر غوارديولا بالملل يمكنه أن يغير حالته المزاجية بالنزول إلى العديد من أماكن الترفيه في الجوار.

ويقع المبنى السكني في منطقة دانزغات الشهيرة وشارع تشابل وكلاهما يضم العديد من المحال التجارية والمطاعم.

وليس غوارديولا الوحيد المقيم في شقة فندقية بين العاملين في مانشستر سيتي، حيث يقطن في المبنى نفسه ديفيد سيلفا وغابرييل غيسوس.

وتتكفل الإقامة في إحدى هذه الشقق 118 جنيها إسترليينا في الليلة الواحدة ويصبح السعر 109 دولارات لليلة لو قررت الإقامة لفترة تتراوح شهر وثلاثة أشهر.

+