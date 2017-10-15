بوكتينيو مدرب توتنهام يحلم بتدريب هذا المنتخب ولو ليوم واحد

كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام أنه يحلم بتدريب المنتخب الإنجليزي ولو ليوم واحد.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن بوكيتينيو قوله في كتابه “عالم جديد شجاع”: “إذا قُدّر لي أن أتولى تدريب أحد المنتخبات، سأكون في غاية السعادة إذا جاءتني الفرصة لتدريب منتخب إنجلترا”.

وأضاف “سمعت أنني كنت مرشحًا لتدريب المنتخب الإنجليزي، ولكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك حقيقيًا”.

يشار إلى أن المدرب الأرجنتيني كان ضمن المرشحين لتولي منتخب الأسود الثلاثة بعد الانفصال عن المدرب السابق سام آلاردايس، لكن تم تعيين غاري ساوثغيث بشكل مؤقت إلى أن تم الاستقرار على تثبيته.

ويتولى بوكتينيو (45 عامًا) تدريب توتنهام الإنجليزي منذ العام 2014، ونافس على لقب الدوري الإنجليزي على الأمتار الأخيرة موسمي 2015/2016 و2016/2017، علمًا أنه تولى قيادة ساوثهامبتون وإسبانيول من قبل.