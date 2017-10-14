مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. دي خيا يقدم إنقاذًا مذهلا ومحمد صلاح يهدر بغرابة (فيديو)‎

تصدّى الحارس الإسباني دافيد دي خيا لكرة خطيرة، لينقذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة 33 من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلل ألبيرتو مورينو من الجهة اليمنى ليرسل كرة عرضية ليسددها جويل ماتيب مباشرة على المرمى، لكن دي خيا كان لها بالمرصاد، لترتد منه وتصل إلى محمد صلاح الذي سدد على يمين الحارس لكن خارج الشباك.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد الخاص بفريق ليفربول.

ويأمل ليفربول بتحقيق الفوز الأول له على مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، إذ يعود آخر فوز له على منافسه التقليدي في البريمرلييغ إلى مارس 2014، عندما فاز على ملعب أولد ترافورد 3/0.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة الترتيب مناصفة مع مانشستر سيتي بـ 19 نقطة لكل منهما، في حين يأتي ليفربول في المركز السابع بـ 12 نقطة