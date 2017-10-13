غوارديولا يفجر مفاجأة بشأن أغويرو

أعلن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن المهاجم سيرجيو أغويرو، الذي تعرض لحادث سير في أغسطس الماضي، تعافى بشكل جيد ولكنه غير جاهز تمامًا حتى الآن.

وأشار غوارديولا إلى أن أغويرو قد يلعب لدقائق خلال مباراة ستوك سيتي المقبلة.

وتعرض أغويرو لحادث سير في 28 سبتمبر الماضي أثناء تواجده في سيارة أجرة، كانت تنقله إلى مطار أمستردام بعد حضوره حفلًا للمغني الكولومبي مالوما.

وأصيب اللاعب بكسر في الضلع وغاب عن مباراة تشيلسي (0-1) بالبريميير ليغ ومواجهتي الأرجنتين أمام بيرو والإكوادور بتصفيات كأس العالم، قبل أن يعود إلى تدريبات الفريق الثلاثاء الماضي عقب فترة شفاء لعدة أيام.

وقال غوارديولا: “تدرب مع الفريق بعد ما حدث وخاضه بشكل جيد للغاية، أتمنى أن يعود في أسرع وقت ممكن، ربما السبت أمام ستوك سيتي، ما زال أمامنا جلسة تدريب وسنرى”.

ويتصدر “السيتنزنز” الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، وسيستقبل، السبت، ستوك سيتي على ملعب الاتحاد.

وأضاف: “مباراة ستوك ستكون صعبة، إنه فريق جيد ومنظم دفاعيًا، وخطير هجوميًا ولديه حارس كبير”.