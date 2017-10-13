كريستيانو رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع دي خيا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طالب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن رونالدو لا يثق في قدرات زميله الكوستاريكي كيلور نافاس، ويريد التعاقد مع دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

ويرتبط دي خيا (26 عامًا) بالانتقال إلى ريال مدريد منذ سنوات، وقد كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الفريق الملكي صيف العام 2015 في صفقة تبادلية تشمل كيلور نافاس؛ إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلة في الفاكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يعتقد أن التعاقد مع دي خيا من شأنه أن يعزز خط دفاع ريال مدريد.

يشار إلى أن وكيل أعمال رونالدو هو مواطنه خورخي منيديز وهو وكيل أعمال دي خيا نفسه.

وانضم دي خيا إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد، ولعب مع الفريق 279 مباراة، علمًا أنه يرتبط مع الفريق بعقد حتى العام 2019.