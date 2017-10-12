آرسنال قد يبيع أوزيل وسانشيز في يناير

اعترف الفرنسي أرسين فينغر ،المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي ،بإمكانية رحيل لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل ،والجناح التشيلي اليكسيس سانشيز ،في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل ،إذا لم يتوصلا لاتفاق مع النادي بشأن تجديد عقديهما.

وينتهي عقدا أوزيل وسانشيز، بنهاية الموسم الحالي ،مع تزايد الشكوك حول مصيريهما مع الفريق.

وأشار فينغر إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع اللاعبين ،قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ،بشأن تجديد عقديهما ،فإن النادي قد يضطر لبيعهما في يناير ؛تجنبًا لحدوث المزيد من الخسائر المالية.

وأوضح فينغر: “في وضعنا الحالي ،علينا أن نتطرق للسبل كافة”، لكن دون أن يحدد سقفًا زمنيًا ؛لإنهاء محاولات تجديد عقد اللاعبين.