برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لكوتينيو صانع لعب ليفربول

أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء أنه يستعد لتقديم عرض جديد للحصول على خدمات فيليب كوتينيو صانع لعب ليفربول في يناير كانون الثاني.

وكان العملاق الكتالوني قام بعدة محاولات للتعاقد مع اللاعب البرازيلي في وقت سابق هذا العام، لكن ذكرت تقارير أن النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز تمسك بالحصول على 200 مليون يورو (237 مليون دولار) واحتفظ بلاعب الوسط.

وقال أوسكار غراو الرئيس التنفيذي لبرشلونة إن النادي يتوقع الحصول على إيرادات قياسية تبلغ 897 مليون يورو لموسم 2017-2018 بزيادة قدرها 189 مليون يورو عن العام السابق.

وأبلغ غراو في مؤتمر صحفي “نحن على أتم استعداد للتعاقد مع كوتينيو أو أي لاعب آخر يطلبه الجهاز الفني خلال فترة الانتقالات الشتوية”، وتابع أننا “نرغب في الحصول على أقوى تشكيلة ممكنة، نريد الحفاظ على استمرارية النادي، ولا نرغب في أي خسائر، سنبحث عن سبل لزيادة الدخل”.

وباع برشلونة نيمار إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية مقابل 222 مليون يورو في أغسطس أب قبل أن ينفق 105 ملايين يورو على التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند.

وأضاف غراو أننا “نظهر أرقاما هذا الموسم أعلى من أي ناد آخر في العالم”.

وتابع بقوله “لم يصل أي فريق آخر حتى في دوري السلة الأمريكي للمحترفين أو دوري كرة القدم الأمريكية لهذه الأرقام، النادي يمضي في طريقه لتحقيق أهدافه بحلول 2021”.