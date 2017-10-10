أغويرو يزفّ خبرًا سعيدًا لمانشستر سيتي

زاد سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي متصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من وتيرة تعافيه من إصابة بكسر في أحد ضلوعه خلال حادث سير الشهر الماضي بعودته للتدريبات الخفيفة اليوم الثلاثاء.

وأُصيب اللاعب الدولي الأرجنتيني جراء حادث سير خلال يوم إجازته الذي أمضاه في هولندا وغاب عن الانتصار 1-صفر على تشيلسي في الدوري الممتاز ومباريات منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي عقب الحادث:”لا نعرف إلى الآن المدة التي سيغيبها فيها عن الملاعب” مشيرًا إلى أنه “ليست هناك مشكلة” في وجود أغويرو في أمستردام لحضور حفل موسيقى.

وأضاف:”أعتقد أن اللاعبين يجب أن يحصلوا على راحة ذهنية وبدنية، يجب أن يستمتعوا بحياتهم، أريد أن يستمتع اللاعبون، إذا أرادوا الذهاب إلى أي مكان فليذهبوا، هذه ليست مشكلة بالنسبة لي”.

وبدا المشجعون متخوفين من غياب كبير هدافي سيتي، برصيد سبعة أهداف في كافة المسابقات هذا الموسم، لفترة طويلة لكنهم سيشعرون بالراحة لعودته إلى ملعب التدريب.

وخاض أغويرو، الذي يبتعد بفارق هدف واحد عن ايريك بروك كبير هدافي سيتي على مر العصور برصيد 177 هدفًا، في حصة تدريبية خفيفة في ظل متابعة الطبيب له.

وسيستضيف “سيتي” منافسه “ستوك سيتي” يوم السبت المقبل سعيًا إلى مواصلة مسيرته التي لم يخسر فيها في الدوري هذا الموسم.