تأكيد غياب ماني عن ليفربول 6 أسابيع بسبب الإصابة

قال ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن المهاجم ساديو ماني يواجه إمكانية الغياب لأكثر من 6 أسابيع، بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع منتخب السنغال.

وخرج ماني مصابًا قبل دقيقة على النهاية في فوز السنغال 2-صفر على الرأس الأخضر بتصفيات كأس العالم، يوم السبت الماضي.

وقال ليفربول: إن الإصابة “قد تبعده لأكثر من ستة أسابيع” بداية من مباراة ضد الغريم مانشستر يونايتد على استاد أنفيلد في الدوري، يوم السبت المقبل.

وسجل ماني ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم، وعاد للفريق بعد إيقاف لثلاث مباريات.

وتعرض المهاجم السريع للطرد خلال الخسارة 5-صفر أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي، لكنه عاد للتشكيلة الأساسية في التعادل 1-1 مع نيوكاسل قبل فترة التوقف الدولية.