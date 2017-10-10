هل يستمتع ويلشير بدوره في خطة آرسنال الجديدة؟.. اللاعب يجيب

قال جاك ويلشير إنه يستمتع بدوره في خطة 3-4-3 القابلة للتغيير مع آرسنال، ويعتقد أن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحسن دفاعيًا بعد تطبيق هذه الطريقة.

وتعثرت مسيرة ويلشير، البالغ من العمر 25 عامًا، مع آرسنال ليشارك في 17 مباراة فقط خلال موسمين بسبب الإصابات.

لكنه خاض 27 مباراة في الدوري مع بورنموث خلال فترة إعارته الموسم الماضي قبل العودة لآرسنال، وشارك في أول مباراة مكتملة منذ ثلاث سنوات في الفوز 1-صفر على “دونكاستر روفرز” في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الشهر الماضي.

وقال لموقع آرسنال على الإنترنت: “يمكنني أن ألعب دورًا في عمق وسط الملعب، كما فعلت أمام دونكاستر، ثم لعبت على الجهة اليسرى”.

وأضاف: “لكن المدرب أخبرني سابقا أنه يريدني في العمق لشغل المساحات، ولا يريدني كجناح أيسر، والأمر أشبه باللاعب رقم 10 (صانع لعب)”.

وتابع: “أستمتع بلعب الدورين لكي أكون أمينا وأتطلع للحصول على مزيد من دقائق اللعب في المركزين”.

وواصل ويلشير: “الفريق يتحسن دفاعيًا، خاصة في الارتداد عند فقدان الكرة، ونودُّ استعادة الكرة سريعًا مثلما كان حال أفضل فرق آرسنال عبر سنوات”.

ويملك آرسنال صاحب المركز الخامس 13 نقطة من سبع مباريات، وسيحل ضيفًا على واتفورد ثامن الترتيب في الدوري، يوم السبت المقبل.