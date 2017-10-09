كلاسيكو مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم توتنهام

يبدو أن الصيف المقبل سيشهد تنافسًا شديدًا بين ريال مدريد ومنافسه برشلونة على التعاقد مع اللاعبين.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكاتالونية أن برشلونة يريد التعاقد مع النجم الإنجليزي ديلي آلي، لاعب توتنهام، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تقارير إسبانية عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب الشاب.

ويأتي اهتمام برشلونة بضم آلي، بعد فشله في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول، واحتمال تجدد فشله في ضمه الصيف المقبل.

يشار إلى أن إدارة توتنهام تسعى لتوقيع عقد جديد للاعب البالغ 20 عامًا وسيحصل بموجبه على ضعف راتبه الحالي تقريبًا، والذي يصل إلى 55 ألف يورو في الأسبوع.

وتشير تقارير إنجليزية إلى أن راتب آلي بموجب العقد الجديد سيصل إلى 90 ألف يورو أسبوعيًا، ليصبح ثاني أعلى اللاعبين أجرًا في السبيرز، خلف الهداف هاري كين.

وأحرز ديلي آلي 11 هدفًا في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. علمًا أنه سجل 10 أهداف في 33 مباراة موسم 2015/2016، علمًا أنه اختير الموسم الماضي أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي.