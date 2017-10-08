مانشستر سيتي لم يفقد الأمل في التعاقد مع ليونيل ميسي

مازالت إدارة برشلونة لم تعلن رسميًا عن تمديد عقد نجمها الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس الفريق أكّد أن العقود تمّ توقيعها من طرف والد اللاعب وممثليه.

وبعد الإعلان عن تمديد عقد آندريس إنييستا ينتظر عشاق برشلونة الإعلان عن تمديد عقد نجمهم لإنهاء الجدل حول مستقبله، لكن النجم الأول مشغول حاليًا مع منتخب بلاده والتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وبحسب صحيفة “أس” فإن إدارة مانشستر سيتي لم تغلق ملف النجم الأرجنتيني نهائيًا وتراقب علاقته ببرشلونة عن قرب كما سبق أن أجرت عدة اتصالات بمحيطه لجس نبضهم قبل بدء الاتصالات المباشرة.

ويحتاج برشلونة لإغلاق ملف نجمه الأول قبل يناير القادم لكي يتجنب إغراءات الفرق الكبرى حيث سيكون بإمكانهم التفاوض مع ميسي مباشرة ودون اللجوء لفريقه لأن عقده الحالي ينتهي صيف 2018.

وتبقى مشكلة أخرى تضرب الفريق وتتعلق بمستقبل إقليم كتالونيا والذي في حال انفصاله سيجد برشلونة نفسه خارج الدوري الإسباني وخارج المنافسات لمدة عام على الأقل وهو ما يفتح الباب لهجرة نجومه الكبار.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن إدارة مانشستر سيتي مستعدة لإقناع ميسي بمبلغ يصل إلى 400 مليون يورو للرحيل عن برشلونة.