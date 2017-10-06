تيبو كورتوا ينتظر ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حامي عرين تشيلسي، ينتظر عرضًا من ريال مدريد للانتقال إليه الصيف بعد المقبل.

وأوضحت صحيفة “ماركا” أن كورتوا يريد العودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، إذ سبق له اللعب لأتلتيكو مدريد معارًا من تشيلسي، بسبب أمور شخصية.

ولعب كورتوا لأتلتيكو مدريد 3 مواسم، أسهم خلالها في فوز الروخيبلانكوس بلقب الدوري الإسباني موسم 2013/2014، والصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته.

وارتبط الحارس الدولي البلجيكي بالانتقال إلى ريال مدريد صيف العام 2016، عقب فشل انتقال الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد إلى الفريق الملكي، وصرّح كورتوا برغبته في العودة لمدريد دون تحديد هوية الفريق الذي سينتمي إليه.

وانتقل كورتوا (25 عامًا) إلى تشيلسي صيف العام 2011، وانتقل بعدها بأيام إلى أتلتيكو مدريد لـ 3 مواسم على سبيل الإعارة، ليعود إلى البلوز صيف 2014.

وشارك كورتوا مع تشيلسي في 118 مباراة، استقبل خلالها 113 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه 43 مباراة، في حين شارك مع أتلتيكو مدريد 125 مباراة، استقبل خلالها 125 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه 76 مباراة.