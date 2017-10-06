أرقام من تأهل ألمانيا وإنجلترا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018

بلغ المنتخبان الألماني والإنجليزي نهائيات كأس العالم بروسيا والتي تجرى صيف 2018 كما كان متوقعا بعدما ضمنا صدارة مجموعتهما عن المنطقة الأوروبية قبل جولة من نهاية التصفيات.

ويعتبر المنتخبان من أعرق المنتخبات العالمية ومن الركائز الأساسية في تاريخ كأس العالم مع امتياز لألمانيا الفائزة باللقب 4 مرات وخسرت النهائي 4 مرات، بينما توجت إنجلترا باللقب مرة واحدة ولم تخسر أي نهائي.

المنتخب الألماني

حقق المنتخب الألماني العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة ليبلغ النهائيات للمرة الـ 19 في مسيرته والرقم 17 على التوالي، لكنه أيضا يتميز بأنه بجانب البرازيل المنتخبان الوحيدان اللذان بلغا النهائيات في كل مشاركتهما عبر التصفيات.

ولم يغب المنتخب البرازيلي نهائيا عن النهائيات وسيشارك للمرة الـ 21، بينما غابت ألمانيا مرتين في نسختي 1930 و1950 لكنها لم تشارك نهائيا في التصفيات للتأهل.

واستغل يواكيم لوف فوز منتخبه على أيرلندا الشمالية ليعزز رقمه القياسي على رأس منتخب ألمانيا كأكثر المدربين تحقيقا لنسبة الفوز بنسبة بلغت 68 في المائة متقدما يوب ديرفال الذي يملك 66 في المائة وبيرتي فوغتس بنسبة بلغت 65 في المائة وهيلموت شون بنسبة بلغت 62 في المائة.

كما يعتبر منتخب ألمانيا أكثر المنتخبات تسجيلا في التصفيات الأوروبية بـ38 هدفا متقدما على بلجيكا التي سجلت 35 هدفا وإسبانيا 32 هدفا.

وطيلة مشاركاته في النهائيات غادر منتخب ألمانيا الدور الأول مرة واحدة وهو رقم قياسي لم تحققه البرازيل التي غادرت الدور الأول 3 مرات.

المنتخب الإنجليزي

بلغ المنتخب الإنجليزي النهائيات للمرة الـ 15 في تاريخه وشارك في التصفيات 18 مرة وفشل 3 مرات في التأهل في نسخ 1974 و1978 و1994، كما لم يشارك في تصفيات التأهل في نسخ 1930 و1934 و1950 .

وطيلة المشاركات السابقة خرج من الدور الأول 3 مرات آخرها كانت في نسخة البرازيل 2014 .

وسجل هاري كين العميد هدفه الرابع في التصفيات وهو الهدف رقم 11 في 22 لقاء برفقة منتخب إنجلترا في أول لقاء رسمي يحمل خلاله شارة القيادة.

ولم يخسر المنتخب الإنجليزي خلال التصفيات الحالية وحقق في المجموعة السادسة 7 انتصارات وتعادلين.