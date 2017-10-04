أخبار سارة لريال مدريد عن إصابة غاريث بيل

قال ريال مدريد بطل أوروبا وإسبانيا اليوم الأربعاء إن تشخيص حالة المهاجم غاريث بيل أثبت إصابته بتورم في ربلة الساق اليسرى لكنه لم يتعرض لتمزق مما يعزز فرصه في مواجهة فريقه السابق توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق هذا الشهر.

وخيم الغموض على إصابة بيل الأخيرة وقال ريال في البداية إنه أصيب بتقلص عضلي قبل نهاية المباراة التي فاز فيها فريقه 3-1 على بروسيا دورتموند يوم 26 سبتمبر أيلول الماضي.

وقال المدرب زين الدين زيدان إن إصابة بيل ليست خطيرة وكان سعيدا بانضمامه لمنتخب ويلز رغم استبعاده من التشكيلة في اللقاء السابق أمام اسبانيول في الدوري يوم الأحد الماضي.

وغادر بيل معسكر ويلز أمس الثلاثاء بسبب الإصابة ليغيب عن مواجهتين محوريتين بتصفيات كأس العالم أمام جورجيا وجمهورية أيرلندا.

وتكهنت صحيفة ماركا اليومية الرياضية الإسبانية هذا الأسبوع بغياب بيل (28 عاما) عن الملاعب لما يزيد على شهر واحد لكن النادي وضح طبيعة الإصابة اليوم الأربعاء.

وقال بطل أوروبا في بيان عبر موقعه على الإنترنت “بعد فحوص خضع لها اللاعب غاريث بيل تم تشخيص حالته على أنها مجرد تورم وليس تمزقا في ربلة الساق اليسرى”.

وسيغيب بيل على الأرجح عن اللقاء المقبل في الدوري أمام خيتافي يوم 14 أكتوبر تشرين الأول الجاري لكنه قد يعود للتشكيلة أمام توتنهام على استاد سانتياغو برنابيو بعدها بثلاثة أيام.

وعانى بيل، الذي انضم إلى ريال في 2013 بصفقة قياسية آنذاك مقابل 100 مليون يورو (117.6 مليون دولار)، من 18 إصابة خلال فترته في إسبانيا وغاب عن 66 مباراة.