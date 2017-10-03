هونيس يبلغ غوارديولا بالمدرب الجديد لبايرن ميونخ

كشف أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني عن أنه أبلغ بيب غوارديولا المدير الفني السابق للفريق والحالي لمانشستر سيتي بالمدرب القادم للفريق عقب إقالة كارلو أنشيلوتي.

وأقال بايرن ميونخ أنشيلوتي يوم الخميس الماضي عقب الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة في باريس أمام سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتولى ويلي سانيول المسؤولية مؤقتا أمام هيرتا برلين حيث تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما يوم الأحد الماضي في البوندسليغا في الوقت الذي يبحث فيه الفريق عن مدرب جديد ليتولى المسؤولية بشكل دائم قبل انتهاء فترة التوقف الحالية.

وانتشرت تقارير صحفية مؤخرا بشأن المرشحين لتدريب النادي البافاري والتي ضمت جوليان ناغلزمان مدرب هوفنهايم ولويس إنريكي المدرب السابق لبرشلونة والهولندي المخضرم لويس فان غال ويورغن كلوب المدرب الحالي لليفربول وتوماس توخيل مدرب بروسيا دورتموند السابق لكن المرشح الأوفر حظا تم تداول اسمه خلال مأدبة غذاء جمعت غوارديولا بهونيس في ميونخ يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية الشهيرة أن رئيس النادي البافاري أبلغ غوارديولا بالمدرب الجديد عقب اجتماع بينهما دام ساعتين في ميونخ.

وقال هونيس “أبلغته (غوارديولا) بالمفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية وما سنفعله لاحقا ووافق على ما عرضنا عليه”.

وترى بيلد أن هونيس وغوارديولا اتفقا على تعيين توخيل مديرا فنيا للنادي البافاري خاصة وأن المدرب الألماني أحد الأصدقاء المقربين من المدير الفني الإسباني.

وأشاد غوارديولا بتوخيل كثيرا قبل رحيله عن بايرن ميونخ وعند رحيله رشحه لخلافته قبل التعاقد مع أنشيلوتي ، وقد وصفه في مارس/آذار الماضي قائلا “توخيل أحد أفضل المدربين في العالم حاليا”.

وتولى توخيل البالغ عمره 44 عاما تدريب دورتموند لمدة موسمين وكان منافسا قويا لبايرن خلال هذه الفترة وقاد الفريق للقب الكأس المحلية ووضع نفسه بين أفضل المدربين الشبان في أوروبا.

لكن خلافه مع مجلس الإدارة عجل برحيله بعد ثلاثة أيام فقط من قيادة الفريق للقب الكأس ولم يرتبط بأي فريق منذ ذلك الحين كما سبق له تدريب أوغسبورغ لمدة عام وقضى خمسة أعوام مع ماينتس.