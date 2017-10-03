إطلاق اسم مورينيو على أحد شوارع سيتوبال مسقط رأسه بالبرتغال

أطلقت بلدية سيتوبال البرتغالية اسم جوزيه مورينيو على أحد شوارعها في مسقط رأس المدير الفني لمانشستر يونايتد الذي أعرب عن سعادته بالعودة للمدينة التي ولد بها بعيدا عن الأضواء والألقاب وصخب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعرب مورينيو عن سعادته بالعودة إلى مسقط رأسه بعيدا عن أضواء الشهرة والألقاب خاصة “المدرب الاستثنائي” الذي اشتهر به منذ سنوات طويلة.

وحصل المدير الفني السابق لتشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان على هذا التكريم نظرا لإنجازاته بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري المحلي في كل من إيطاليا وإنجلترا والدوري الأوروبي.

وفي كلمته عقب التكريم شكر مورينيو بتواضع شديد أبناء مدينة سيتوبال قائلا “حضرت إلى سيتوبال لأنني أحبها. هنا يوجد لي أصدقاء يطلقون علي لقب “زي” وليس المدرب الاستثنائي كما يقول لي الأخرون. أنا ممتن للغاية من هذا التكريم”.

وأضاف المدير الفني ليونايتد “أشعر بحالة غريبة حقا لأن سيتوبال لا تزال المدينة الوحيدة التي أشعر فيها بنفسي كما هي فأنا زي فقط زي ماريو. هنا الناس يعاملونني بشكل طبيعي وأشعر بأني بحالة جيدة. أنا انتمى لسيتوبال بكاملي كما أنا بصفاتي وعيوبي. وهذا شرف يشعرني بعاطفية كبيرة تجاه المدينة”.

وفي رده على سؤال بشأن موعد عودته للإقامة في مدينته ومسقط رأسه قال مورينيو “لا أعرف متى لكن سأفعل ذلك في يوم ما بعد انتهاء مرحلة كرة القدم بالنسبة لي. سأعتني بأبنائي وأحفادي لكن سيتوبال ستظل وطني وبلدي”.