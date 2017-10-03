مانشستر يونايتد يتجه لتوسعة ملعبه أولد ترافورد

يتجه مانشستر يونايتد الإنجليزي لإجراء توسعة في ملعبه، أولد ترافورد، لزيادة سعته الجماهيرية إلى 88 ألف مقعد.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” فإن مانشستر يونايتد يسعى لزيادة القدرة الاستيعابية لملعبه من 75.643 إلى 88 ألف مقعد، بمقدار 12 ألف مقعد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الفريق كانت تخشى من إجراء التوسعة في السابق بسبب وجود خط للسكك الحديدية في الجزء الخلفي من الملعب، لكن التقدم التكنولوجي بدد هذه المخاوف.

وفي حال نجاح مانشستر يونايتد في زيادة سعة ملعبه إلى 88 ألف مقعد، فإنه سيصبح صاحب ثالث أكبر ملعب في أوروبا، من حيث عدد المقاعد، خلف نادي نو كامب وملعب ويمبلي في لندن، ويتجاوز ملاعب سان سيرو معقل ميلان الإيطالي وسانتياغو برنابيو الخاص بريال مدريد واستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم تأسيس ملعب أولد ترافورد “مسحر الأحلام” العام 1910، وخضع لتوسعة بين يوليو 2005 ومايو 2006 حيث تم زيادة 8 آلاف مقعد، علمًا أنه دُمِّر لـ 8 أعوام بسبب الحرب العالمية الثانية.

واستضاف مسرح الأحلام آخر مباراة نهائية في دوري أبطال أوروبا العام 2003، بين ميلان ومواطنه يوفنتوس، وانتهى اللقاء بفوز الروسونيري على البيانكونيري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.