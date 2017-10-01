“إنه مذهل”.. مدرب توتنهام لا يجد كلمات لوصف الهداف هاري كين

بعد 13 هدفا مع توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا في سبتمبر/ أيلول، بينها سبعة في الأسبوع الماضي فقط، لا يجد المدرب ماوريسيو بوكيتينو كلمات لوصف مهاجمه هاري كين.

وعقب أربعة أيام من ثلاثيته في شباك أبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا وأسبوع من ثنائيته ضد وست هام يونايتد هز كين الشباك مرتين ليقود توتنهام لفوز ساحق 4-صفر على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وأبلغ بوكيتينو، مدرب توتنهام، الصحفيين: “من الصعب العثور على كلمات للحديث عن هاري كين كل ثلاثة أيام.. من الصعب العثور على كلمات مناسبة لوصفه”.

وأضاف: “إنه مذهل”.

وتوضح الإحصاءات أن كين أصبح الآن بين الصفوة.

وأحرز المهاجم الدولي الإنجليزي البالغ عمره 24 عاما 84 هدفا في الدوري الممتاز ليعادل الحصيلة التي حققها كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

واحتاج رونالدو إلى 196 مباراة ليسجل هذه الأهداف، بينما حققها كين في 123 مباراة فقط.

وأظهر هدف كين الأول حجم الجهد الذي يبذله ووعيه وإنهاءه الحاسم للفرص إذ استغل تردد مدافعي هدرسفيلد وانتزع الكرة وانطلق باتجاه المرمى قبل أن يضعها في شباك الحارس يوناس لوسل.

وكان هدفه الثاني، والثالث لتوتنهام، بعد 14 دقيقة لاحقة لمحة مهارية فردية مذهلة إذ خدع اثنين من المدافعين بجسده قبل أن يسدد في شباك لوسل بشكل رائع بقدمه اليسرى من عند حافة منطقة الجزاء.

وعند استبداله في اللحظات الأخيرة من المباراة أظهرت جماهير هدرسفيلد تقديرها لمهاجم انجلترا بتحية حارة.

ونادرا ما يمكن رؤية هذه السماحة في مدرجات الدوري الإنجليزي الممتاز لكن كين نفسه عملة نادرة فهو مهاجم إنجليزي من طراز عالمي في بطولة دوري يهيمن عليها الأجانب.

وقال بوكيتينو: “كانوا يظهرون تقديرهم لواحد من أفضل اللاعبين في إنجلترا وبلده يحبه.. وهذا مهم للغاية”.

وتابع: “أعتقد أنها كانت لمحة رائعة.. أنا فخور للغاية بعملي في إنجلترا”.

وبينما كانت أهداف كين هي الحاضرة في الأذهان خلال الأسبوع الماضي، قال بوكيتينو إن هناك أجزاء أخرى في أداء المهاجم الإنجليزي لا تنال دائما التقدير المناسب.

وقال المدرب الأرجنتيني: “عندما لا تكون الكرة معه.. يكون أول لاعب يركض ويقاتل ويبذل جهدا كبيرا من أجل الفريق وهذه العقلية رائعة وتجعله واحدا من أفضل مهاجمي العالم.

“إنه مثال جيد جدا للجميع ولكرة القدم.. إنه متواضع جدا ويساعد الفريق كل ثلاثة أو أربعة أيام من أجل الفوز بالمباريات.. أعتقد أن توتنهام محظوظ بوجود لاعب مثله”.

ويأمل كين، الذي لم يسجل أي هدف في أغسطس/ آب، أن يستطيع هو وتوتنهام الحفاظ على الزخم الحالي.

وقال: “هذا ربما أفضل شهر أمر به.. خاصة بعد أغسطس. ينتابني شعور جيد.. وأشعر بالثقة وأنا موجود لتسجيل الأهداف. يجب أن نواصل ذلك بعد فترة التوقف الدولية”.