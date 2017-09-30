مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.. من يتفوق في صدام غوارديولا وكونتي؟

يصطدم، اليوم السبت، فريق مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي في مواجهة قوية في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 16 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد، وهما الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن في البريمرليغ، ويأتي تشيلسي ثالثاً برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن توتنهام وليفربول.

ويقدم السيتي وتشيلسي عروضاً قوية منذ بداية الموسم، وامتازا حتى الآن بتحقيق انتصارات كبيرة آخرها اكتساح الأول لكريستال بالاس بخماسية نظيفة، والثاني لستوك سيتي بأربعة أهداف دون رد.

ويسعى كل فريق للفوز اليوم، من أجل تأكيد أحقيته في الظفر بلقب الدوري الموسم الجاري، حيث سيدافع مانشستر سيتي عن الصدارة، بينما تشيلسي سيقدم كل ما لديه لضمان بقاء البريمرليغ داخل جدران البلوز للموسم الثاني على التوالي.

تشيلسي هو الاختبار الأصعب لفريق بيب غوارديولا هذا الموسم، والخروج بنتيجة إيجابية من “ستامفورد بريدج” يعطي دفعة كبيرة من أجل المنافسة على الدوري.

الفوز أيضا يجعل غوارديولا يؤمن بإمكانية تطبيق وإنجاح فلسفته الهجومية داخل إنجلترا أكثر فأكثر. فالأمور تسير على ما يرام.

بيب غوارديولا وأنطونيو كونتي، كلاهما جاء إلى إنجلترا فقط مع بداية الموسم الماضي.

الثنائي التقى في مواجهتين فقط، تفوق كونتي في المرتين.

تشيلسي انتصر ذهابا بنتيجة 3-1 في ملعب الاتحاد وكرر تفوقه إيابا في ستامفورد بريدج بنتيجة 2-1.

غوارديولا يرغب في تحقيق انتصاره الأول في إنجلترا على كونتي، والأمر لا يتوقف على 3 نقاط فقط، ولكن العديد من العوامل المعنوية.