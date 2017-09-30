ثنائية هاري كين تقود توتنهام لانتصار كبير ويرتقي ثالثًا في ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل هاري كين تألقه التهديفي، وسجل ثنائية قاد بها توتنهام إلى الفوز على مضيفه هيديرسفيلد 4 / صفر، اليوم السبت، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة لينتزع المركز الثالث من تشيلسي، انتظارًا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد عند تسع نقاط في المركز العاشر.

وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام بعد ثماني دقائق فقط من بداية المباراة، ثم عزز بن دافيز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 16.

واستغل توتنهام الارتباك المبكر لهيديرسفيلد ليضيف الهدف الثالث في شباكه، وسجله كين في الدقيقة 24.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز توتنهام بثلاثية، لكن موسى سيسوكو أضاف الهدف الرابع للفريق في الثواني الأخيرة قبل صافرة النهاية.

ورفع هاري كين رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى ستة أهداف، متقاسمًا صدارة قائمة الهدافين مع سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي، وروميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد، وألفارو موراتا، لاعب تشيلسي.

رقم رونالدو

وعادل كين، مهاجم توتنهام، رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني ولاعب مانشستر يونايتد السابق.

وسجل كين هدفين ضد هيديرسفيلد، ليصل عدد أهدافه في البطولة إلى 84 هدفًا، معادلًا عدد أهداف صاروخ ماديرا مع الشياطين الحمر في البريميرليغ.

وبحسب إحصائية موقع “سكواوكا” فإن كين لعب 123 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 84 هدفًا، بينما خاض رونالدو 196، وسجل العدد ذاته من الأهداف.

كما يعد هذا الهدف، رقم 13 لكين في شهر سبتمبر / أيلول، وهو أفضل معدل تهديفي له في شهر ميلادي واحد خلال مسيرته الكروية مع توتنهام.

كما يمتلك كين 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بصدار هدافي البطولة بعد مباراتين فقط ضد بروسيا دورتموند الألماني وأبويل نيقوسيا القبرصي.