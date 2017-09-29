هازارد يُظهر قدراته التمثيلية بتقليد سترلينغ بشكل كوميدي (فيديو)

بعد قيادة فريق تشيلسي إلى فوز صعب على ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لدوري الأبطال الأوروبي يستعد إيدن هازارد لقيادة الفريق في مباراة صعبة أخرى أمام متصدر البريميرليغ مانشستر سيتي يوم السبت.

ورغم أنه لم يسجل أيا من الهدفين إلا أنه كان “مايسترو” خط وسط حامل لقب الدوري الإنجليزي لذلك لا يبدو أن زميله رحيم سترلينغ سيغضب منه حينما يرى الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإنجليزية لهازارد وهو يقلد حركات الدولي الإنجليزي.

وشهد تدريب تشيلسي يوم الجمعة تسليط الضوء وتسجيل بعض حركات الدولي البلجيكي البالغ عمره 26 عاما وهو ويقلد سترلينغ بشكل مثير للضحك.

ورفع هازارد صدره للأمام وعاد بظهره للخلف وهو يركض فاتحا ذراعيه على نفس طريقة سترلينغ في الركض وتعامله مع الكرة.

والغريب في هذا الأمر أن هازارد فعل هذا الشيء دون أن يبدو عليه الضحك بل فعله بمنتهى الجدية والتركيز ما يشير إلى قدرات تمثيلية جيدة للاعب وسط ليل الفرنسي السابق.

ولم يحقق تشيلسي حامل اللقب أفضل بداية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وسيواجه فريق المدرب أنطونيو كونتي أصعب اختبار حتى الآن عندما يستضيف المتصدر مانشستر سيتي صاحب الأهداف الكثيرة.

وتلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة في افتتاح الدوري أمام بيرنلي باستاد ستامفورد بريدج ورغم الفوز بثنائية نظيفة على إيفرتون بعد ذلك بأسبوعين شعرت الجماهير بالغضب بعد التعادل السلبي المخيب مع آرسنال في وقت سابق من الشهر الحالي.