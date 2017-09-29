موراتا: زوجتي طردتني من المنزل بعد البداية المهتزة مع تشيلسي

كشف ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق، عن أن بدايته المهتزة في تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي دفعت زوجته أليس كامبيلو لتطلب منه مغادرة منزل الزوجية.

وانتقل الدولي الإسباني إلى ستامفورد بريدج من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف الماضي، ليكون بديلًا للإسباني دييغو كوستا الذي عاد إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

لكن مهاجم يوفنتوس السابق البالغ عمره 24 عامًا قال إن إهداره ركلة جزاء في الخسارة أمام آرسنال في كأس الدرع الخيرية في بداية الموسم أثر على مسيرته فيما بعد.

وقال موراتا: “لم أشعر بالراحة حقًا بعد إهدار ركلة الترجيح أمام آرسنال في الدرع الخيرية. واجهت صعوبات كبيرة وطلبت زوجتي مني الخروج من المنزل. لكن يجب أن تكون قويًا. نحن نؤدي بشكل جيد وهذا هو المهم”.

وأضاف: “كل شيء يسير على ما يرام حاليًا، ومن المهم جدًا الفوز الذي تحقق في مدريد بدوري أبطال أوروبا، وأمامنا مباراة مهمة أخرى أمام مانشستر سيتي في البريميرليغ”.

وطوى موراتا صفحة الاخفاقات، حيث يتألق حاليًا مع البلوز، إذ سجل ستة أهداف في آخر خمس مباريات في الدوري، بما في ذلك هاتريك ضد ستوك سيتي.

واعترف موراتا بأنه انضم إلى تشيلسي لأن مدربه الحالي أنطونيو كونتي الوحيد الذي يثق في قدراته، قائلًا: “جئت إلى تشيلسي لأن ناديًا ومدربًا واحدًا يؤمن بقدراتي. والآن أنا سعيد للغاية”.

وتابع: “المهم لي أن أصبح الخيار الأول في هجوم الفريق وهذا حدث. الانتقال لإنجلترا دائمًا يمثل تحديًا صعبًا لأنه الدوري الأكثر تنافسية في العالم. المسابقة تتمتع بمميزات بدنية كبيرة ويمكن للعديد من الأندية الفوز باللقب”.