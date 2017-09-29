إصابة بوغبا تتفاقم.. تعرّف على مدة غياب اللاعب عن المستطيل الأخضر

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حجم الإصابة التي يعني منها بول بوغبا لاعب خط وسط الفريق.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي إن بوغيا سوف يغيب لفترة طويلة عن الملاعب من 6 إلى 9 أشهر.

ويغيب اللاعب الفرنسي عن مانشستر يونايتد لمدة شهر بسبب إصابته في أوتار الركبة.

وأضاف مورينيو: “بوجبا مصاب، ولا يستطيع اللعب غدا أمام كريستال بالاس، إصابته ليست مزمنة”.

وتابع: “أتمنى رؤية بوغبا في المران مثل فيل جونز أو أنطونيو فالنسيا، أما الإصابات طويلة المدى فأنا لا أتحدث عنها، مثل زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو، لا أفكر فيهما حاليا”.