الفيفا يوقف ديلي آلي لاعب إنجلترا بسبب إشارة بذيئة

سيغيب ديلي آلي لاعب وسط منتخب إنجلترا عن مواجهة سلوفينيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الأسبوع المقبل بعد إيقافه لمباراة واحدة بسبب إشارة بذيئة.

واُلتقطت صور للاعب وهو يرفع إصبعه الأوسط تجاه الحكم الفرنسي كليمون توربان خلال لقاء بين إنجلترا وسلوفاكيا في تصفيات كأس العالم في استاد ويمبلي هذا الشهر وكان من المحتمل إيقافه لـ 4 مباريات.

وقال آلي إن هذه الإشارة كانت موجهة لزميله كايل ووكر لاعب توتنهام السابق ومانشستر سيتي حاليًا.

واعتبر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) اليوم الجمعة أن سلوك اللاعب البالغ عمره 21 عامًا كان “مشينًا وغير رياضي” كما عوقب بغرامة قيمتها 5 آلاف فرنك سويسري (5200 دولار).

وانضم آلي إلى تشكيلة إنجلترا في المباراتين المقبلتين بالتصفيات الأوروبية، لكنه سيكون جاهزًا للعب أمام ليتوانيا الشهر المقبل.

وتتصدر إنجلترا المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني وتحتاج لفوز واحد لتضمن مكانها في النهائيات في روسيا العام المقبل.