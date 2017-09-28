كوستا يتدرب بقميص أتلتيكو بعد لقاء حار مع شقيق كونتي (صور)

بدأ دييغو كوستا المهاجم الجديد لأتلتيكو مدريد تدريباته مع الفريق بعد أيام من انتقاله من تشيلسي واستقراره في النادي المدريدي مجددا، وذلك بعد رؤية زملائه السابقين في الملعب الجديد لأتلتيكو.

وأعلن نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قبل يومين اكتمال صفقة انتقال مهاجمه كوستا إلى فريقه السابق أتليتكو مدريد لكن المهاجم البرازيلي الأصل والإسباني الجنسية استقبل زملاءه السابقين بترحاب شديد.

لكن المثير حقا كان تبادله الأحضان في ممر ملعب ميتروبوليتانو الجديد الخاص بأتلتيكو لجيانلوكا شقيق مدربه السابق أنطونيو كونتي رغم علاقته المتوترة مع المدرب الإيطالي.

ولم تصور الكاميرات لقاء متوقعا بين كوستا ومدربه السابق في ممر الملعب قبل انطلاق المباراة التي حسمها تشيلسي بالفوز بهدفين مقابل هدف، لكنها رصدت أحضانا دافئة بين كوستا وجيانلوكا شقيق كونتي ومساعده في تدريب النادي الإنجليزي.

وجلس كوستا في المدرجات إلى جانب زميله السابق في تشيلسي ولاعب أتلتيكو الحالي تياغو وتدرب بالفعل يوم الخميس وسيرتدي القميص رقم 18.

ونشر كوستا صورته بقميص أتليتيكو عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مبديا سعادته البالغة بالعودة للنادي الإسباني.

وسيتعين على كوستا الانتظار حتى يناير/ كانون الثاني المقبل لخوض المباريات الرسمية بقميص أتلتيكو نظرا لحظر تسجيل لاعبين جدد مع النادي بقرار من الاتحاد الدولي (الفيفا).