ضربة قوية لمانشستر سيتي بعد إصابة مدافعه

سيخضع الفرنسي الدولي بنيامين ميندي ظهير مانشستر سيتي لجراحة وسيغيب لعدة أشهر بعدما أظهرت فحوصا بالأشعة، اليوم الخميس، وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وأُصيب ميندي في الشوط الأول من فوز ساحق لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بخماسية دون رد على كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

وأثار اللاعب الفرنسي إعجاب عشاق اللعبة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي من موناكو مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (69.97 مليون دولار) وفقًا لتقارير صحفية في يوليو.

وقال اللاعب ساخرًا على تويتر إنه سينضم إلى “نادي أصحاب الإصابات ” على سبيل الإعارة لعدة أشهر لكنه عبّر عن أمله في العودة أكثر قوة.

وقال مانشستر سيتي بموقعه على الإنترنت إن اللاعب سافر إلى برشلونة للحصول على مشورة أحد الأطباء المختصين في مثل هذه الإصابات بعد الخضوع لفحوص مبدئية في مانشستر، وأكدت نتائج الأشعة اليوم حجم الإصابة.

وأضاف مانشستر سيتي الذي يحل ضيفًا على تشيلسي يوم السبت في مباراة قمة بين حامل اللقب والمتصدر الحالي “سيخضع بنيامين لجراحة غدًا في برشلونة ونتمنى له جميعًا الشفاء العاجل”.