استدعاء فابيان ديلف لاعب وسط مانشستر سيتي إلى منتخب إنجلترا

استدعى مسؤولو منتخب إنجلترا لكرة القدم اليوم الخميس على نحو مفاجئ “فابيان ديلف” لاعب وسط مانشستر سيتي في وقت يستعد فيه لمواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي البطل.

وأشاد “غاريث ساوثغيت” مدرب إنجلترا، الذي اختار تشكيلة من 26 لاعبًا لمواجهة “سلوفينيا وليتوانيا” في تصفيات كأس العالم 2018، بأداء اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مع ناديه هذا الموسم.

وقال للصحفيين: “إنه لاعب ممتاز، وكان لاعبًا مهمًا مع روي هودغسون، لكن لسوء الحظ طاردته الإصابات”.

وتابع: “يلعب في فريق المنافسة فيه شديدة على المراكز، لكنه فرض نفسه ويقدم عروضًا جيدة، ولم يخض عددًا كبيرًا من المباريات كما نحب، لكننا نواجه وضعًا في خط الوسط نحتاج فيه للمزيد من الخيارات، ونؤمن أنه يستطيع القيام بهذه المهمة”.

ولم يسبق لديلف اللعب تحت قيادة المدرب ساوثغيت في إنجلترا.

وكان ظهوره الأخير مع منتخب بلاده تحت قيادة هودغسون أمام أسبانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

ومع مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت لعب ديلف دورا بارزا مؤخرًا، كما قدم أداءً قوياً جهة اليسار في انتصار يوم الثلاثاء 2-صفر على شاختار دونيتسك في دوري الأبطال.