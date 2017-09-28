مدرب تشيلسي ينتقد موعد مباراة مانشستر سيتي.. تعرّف على السبب

أبدى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، استياءه الشديد من ضيق وقت الراحة الممنوح لفريقه قبل مباراته بعد غد السبت أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي في مباراة من العيار الثقيل، بعد فوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مانشستر سيتي فاز على شاختار دونيستك الأوكراني بثنائية نظيفة أول أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أيضا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز تشيلسي 2 / 1 على أتلتيكو مدريد: “في الحقيقة أشعر بذهول كبير كون هذه المباراة ستلعب يوم السبت وليس الأحد”.

وأضاف: “لن نحظى بالكثير من الوقت للراحة، مانشستر سيتي لعب أمس (الثلاثاء) على ملعبه ونحن لعبنا اليوم خارج ملعبنا، سنصل إلى لندن في الرابعة صباحا وسيكون أمامنا يوم واحد فقط للاستعداد للمباراة، لا أعتقد أن هذا أمر جيد”.

وتابع قائلا: “أعتقد أننا تضررنا بعض الشيء من هذا الموقف، قبل أن يتخذ أحدهم هذا القرار عليه أولا أن يحلل الموقف، لا أفهم لماذا لا يحللون الأمور بشكل جيد”.

واستطرد المدرب الإيطالي قائلا: “ولكن سنحاول أن نكون جاهزين وسنخوض المباراة، السيتي فريق قوي في الحقيقة ويسجل أهدافا غزيرة ويتمتع بحالة جيدة، علينا أن نحاول أن نخلد للراحة لأنها ستكون مباراة مهمة للغاية”.

وأوضح كونتي أن أهمية المباراة ستساعد لاعبيه على الحفاظ على تركيزهم وطاقتهم وأنه سينتظر حتى اللحظة الأخير لتحديد هوية العناصر التي سيخوض بها اللقاء.

ويتربع مانشستر سيتي بجانب جاره مانشستر يونايتد على صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة لكل منهما، فيما يمتلك تشيلسي 13 نقطة.