تشيلسي يجعل هازارد أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

يثق تشيلسي بأن إيدن هازارد لاعب الوسط الفريق سيوقّع عقدًا جديدًا مع النادي سيجعله أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعرض حامل لقب الدوري الإنجليزي 300 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي على الدولي البلجيكي، ليتفوق بذلك على أغلى لاعب في العالم سابقًا “بول بوغبا” لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وعاد هازارد للمشاركة مع الفريق الأول لتشيلسي بعد غياب فترة طويلة للإصابة بكسر في الكاحل، وخاض مباراة ليستر سيتي التي حسمها تشيلسي بالفوز 2-1 مطلع الشهر الحالي بعد مشاركته مع منتخب بلاده.

وبعد مساعدة الفريق في اكتساح “قراباغ” بستة أهداف ثم الفوز برباعية نظيفة على “ستوك سيتي” يوم السبت الماضي ليعترف النادي بأهمية هازارد كواحد من أفضل المواهب في العالم.

وكان ريال مدريد مهتمًا بضم هازارد، لكن “تشيلسي” رفض الدخول في أي مفاوضات بشأنه، ليسعى للتعاقد معه مقابل 300 ألف إسترليني أسبوعيًا ليزيد راتبه الحالي البالغ 220 ألف إسترليني.

وانضم هازارد إلى تشيلسي بعد فوز النادي بلقبه الأول في دوري الأبطال العام 2012، لكن الفريق اللندني لم يفز بالمسابقة من وقتها.

وأخفق تشيلسي في التأهل لدوري الأبطال الموسم الماضي، ويستعد للعودة لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا هذا الموسم، وعبّر اللاعب الدولي البلجيكي عن تفاؤله إزاء قدرة فريقه على تحقيق اللقب.