الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد إيليكت في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الزمالك المصري، مساء اليوم الأحد، اختباراً جديداً أمام ضيفه إيليكت التشادي في جولة الإياب للدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك فوزاً سهلاً على حساب مضيفه إيليكت بنتيجة 2-0 يوم الأحد الماضي على ملعب ”أحمدو أهيدغو“ في الكاميرون.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الإياب بين الزمالك وإيليكت.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الزمالك وضيفه إيليكت باستاد القاهرة في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة.

الفرق المتأهلة

يحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى دور الـ32 لدوري الأبطال.

وفي حالة فوز إيليكت بفارق هدفين أكبر من نتيجة 2-0 أو بفارق أكبر من هدفين يتأهل على حساب الزمالك، بينما يعني فوز إيليكت بنتيجة 2-0 التعادل في نتيجة اللقاءين مع الزمالك واللجوء لركلات الترجيح.

ويلعب الفائز من لقاء الزمالك وإيليكت مع فلامبو بطل بوروندي في دور الـ32 للبطولة القارية.

وأسفر الدور التمهيدي عن مواجهات قوية في دور الـ32 على رأسها لقاء الأهلي المصري والاتحاد المنستيري التونسي، كما يفتتح الوداد المغربي حملة الدفاع عن لقبه ضد ريفرز يونايتد النيجيري.

ويلتقي الرجاء المغربي منافسه الحرس الوطني بطل النيجر، كما يلعب الترجي التونسي مع بلاتو يونايتد النيجيري، ويواجه المريخ السوداني منافسه أهلي طرابلس الليبي.

ويخوض شبيبة القبائل الجزائري مواجهة ضد كارا التوغولي، وشباب بلوزداد الجزائري مع دجوليبا المالي، كما يلتقي الهلال السوداني منافسه يانغ أفريكانز التنزاني.

ويلتقي فايبرز الأوغندي منافسه مازيمبي الكونغولي، كما يلعب أسيك الإيفواري مع حوريا الغيني، ويلعب كيب تاون الجنوب أفريقي مع بيترو لواندا الأنجولي، ويلتقي بريميرو دو أوغوستو الأنجولي منافسه سيمبا التنزاني.

ويواجه القطن الكاميروني منافسه رويال ليوباردز بطل إي سواتيني، كما يلتقي فيتا كلوب الكونغولي منافسه رايل كلوب دو كاديوجو البوركيني، وينتظر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مواجهة الصاعد من لقاء فولكان كلوب بطل جزر القمر ضد لاباز بطل سيشيل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت التشادي https://t.co/icI58OrgUW pic.twitter.com/ojYknPpf3u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 24, 2022

الزمالك.. وحسم التأهل

يطمع الزمالك في حسم تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعانى الزمالك قبل هذه المواجهة من غياب لاعبيه الدوليين في ظل إقامة المباراة ضمن الأجندة الدولية.

ونجح الزمالك في التوصل لاتفاق مع إدارة منتخب مصر للحصول على خدمات الثنائي أحمد سيد (زيزو) ومحمود حمدي (الونش) لتدعيم صفوف الفريق الأبيض أمام إيليكت بجانب محمد طارق لاعب المنتخب الأولمبي.

ويغيب عن الزمالك لاعبوه الجدد لعدم قيدهم وهم عمر جابر ونبيل عماد (دونجا) والمغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي ومصطفى الزناري بجانب حسام عبد المجيد للإصابة.

ويغيب أيضاً الثنائي المنضم إلى منتخب تونس حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري بجانب أحمد أبو الفتوح وإمام عاشور المنضمين لمنتخب مصر.

ومن المرجح أن يعتمد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه رباعي خط الدفاع محمد طارق ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

ويقود خط الوسط محمد أشرف (روقة) وبجواره سيد عبد الله (نيمار) ويوسف إبراهيم (أوباما)، بينما يقود خط الهجوم أحمد سيد (زيزو) ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) ويوسف أسامة.

مفاجآت إيليكت

يبحث إيليكت عن تحقيق مفاجأة على حساب الزمالك في عقر داره رغم تفوق الفريق الأبيض في الكاميرون.

ويقود فرانسيس بيلونا تدريب فريق إيليكت، ويعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى أدوم ضيف الله وأمامه الرباعي مبايجلومين أوبين وكييبا جوناس ودجيلا بامبارا وعلي آباكالي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط علي محمد تشاري وبجواره دجويتا فريدريك ونودجرام جيرارد وجاسينا فيردناند وفي الهجوم سيسيه عبد العزيز وأحمد نانجوسدي.

وقال محمد صلاح، مدرب الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون مهمة للزمالك فهي أول مواجهة له في مصر بالموسم الجديد بعد رحلتين إلى قطر لمواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل ثم الكاميرون لمواجهة إيليكت.

وأوضح أن فيريرا أمامه فرصة لتجربة بعض العناصر وحسم موقفها من القائمة مثل أوباما وسيف جعفر بجانب منح الفرصة لحسام أشرف في ظل غياب الجزيري.

وأشار إلى أن مهمة الزمالك سهلة ولكن الفريق الأبيض بحاجة لتحقيق فوز مريح لتوجيه رسالة طمأنة لجماهيره قبل بداية الموسم.