القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت التشادي

يواجه نادي الزمالك نظيره إليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، مساء غد الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عودة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش لصفوف الزمالك قبل مباراة إليكت سبورت وذلك بعد المشاركة في المباراة الأولى لمعسكر المنتخب وديا أمام النيجر، ومن المنتظر أن يعود كلا اللاعبين مجددا إلى معسكر المنتخب بعدها.

‏‎ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

وحقق الزمالك الفوز على إليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بهدفين دون رد.

سجل محمود عبد الرازق ”شيكابالا“ وأحمد سيد ”زيزو“ هدفي الزمالك في شباك إليكت سبورت التشادي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد فقط في لقاء العودة لضمان الصعود لدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها حاتم بطيشة.