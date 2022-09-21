الزمالك: فوجئنا بانضمام الدوليين لمنتخب مصر.. فيريرا في حالة استياء غير طبيعية (فيديو)

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، عن استيائه الشديد بسبب عدم وجود تنسيق بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا والقلعة البيضاء بشأن استدعاء الدوليين خلال معسكر الفراعنة الحالي.

وأكد أمير مرتضى، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية، مساء الثلاثاء، أن هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا بشأن ما حدث من استدعاء اللاعبين لمعسكر منتخب مصر وحرمان الفريق من جهود لاعبيه في مباراة الإياب ضد إيليكت التشادي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل.

وانضم إلى منتخب مصر يوم الأربعاء محمود حمدي ”الونش“ وإمام عاشور وأحمد سيد ”زيزو“ وأحمد فتوح استعدادا لمباراتي النيجر وليبيريا الوديتين يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الجاري.

وقال أمير: ”فوجئنا بتحديد موعد المباراة يوم 25 من الشهر الجاري، لم نتلق أي خطابات من اتحاد الكرة، وفوجئنا في المران بعدم وجود لاعبي الزمالك وانضمامهم لمعسكر المنتخب. إداري المنتخب تواصل مع اللاعبين وأبلغهم بموعد الانضمام للمعسكر“.

وأضاف: ”تواصلنا مع اللاعبين وأبلغونا بأنهم في معسكر منتخب مصر، وعلمنا بأسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمعسكر عن طريق صفحة اتحاد الكرة“.

وتابع: ”أرسلنا خطابًا إلى اتحاد الكرة منذ ساعات وشرحنا لهم الوضع، وأبلغناهم أننا سنخوض مباراة مهمة، ولا يوجد في قائمة اللاعبين إلا 14 فقط منهم 3 حراس مرمى، ومن المستحيل أن نستطيع استكمال قائمة المباراة“.

وأكمل: ”اتحاد الكرة رد علينا بخطاب سريع يطلب من خلاله انضمام أحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود الونش وأحمد فتوح للمنتخب، وهم اللاعبون المتواجدون بالفعل في معسكر منتخب مصر ببرج العرب“.



وأردف: ”لا أعرف لماذا نخلق أزمة من لا شيء، هذا مستقبل فريق الزمالك، وليس معنى الفوز ذهابًا بهدفين دون رد خارج الأرض، أن نخوض مباراة الإياب بـ14 لاعبًا، مع احترامي لمدير المنتخب محمد غرابة دوره أن يتواصل مع المشرف على الكرة في هذه القصة حتى نصل للأزمة الحالية، ولكن لم يتواصل معي أحد وأنا من تحدث مع جمال علام ووليد العطار أثناء تواجدنا في قطر، أما الصفقات الجديدة فلا نستطيع إشراكها إلا مع دور الـ32 وفقا للوائح القيد“.

وشدد: ”هناك ضرر وقع علينا وقيل لي إنهم يشعرون بنا لكن، هناك نادِ آخر سيقوم بتساؤلات لو أعدنا اللاعبين إليك، حسنا هذا النادي لا يشارك في دور الـ64 من دوري الأبطال، لن أنتظر الإقصاء من بطولة رسمية بسبب مباراة ودية“.

وأوضح أمير مرتضى: ”جلسنا لمدة 3 ساعات وفيريرا في حالة استياء غير طبيعية، كيف لا تحدث مخاطبة رسمية من اتحاد الكرة، ويكون هناك تواصل مع لاعبي الزمالك عن طريق هواتفهم فقط، اللاعبون كبار ومحترمزن وتعاملوا بكل تلقائية“.

واختتم: ”قلت لأحد مسؤولي اتحاد الكرة، إما أن يؤجل كاف مباراة الإياب أمام إيليكت سبورت التشادي، أو يمنح منتخب مصر استثناءً للاعبي الزمالك، وأناشد جمال علام وكل مجلس إدارة اتحاد الكرة حل أزمة الزمالك المصري المشارك في دروي أبطال أفريقيا“.