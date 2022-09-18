الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد إيليكت سبورت في دوري أبطال أفريقيا

يخرج الزمالك، بطل الدوري المصري، لخوض اختبار صعب أمام مضيفه إيليكت سبورت التشادي، مساء اليوم الأحد، في جولة الذهاب للدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الزمالك ضد إيليكت التشادي في افتتاحية مشوار الفريق الأبيض بدوري الأبطال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”أحمدو أهيدجو“ في الكاميرون في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم الكونغولي بيير جان نجوين.

وتبدو المباراة مهددة بعدم البث بسبب المطالب المرتفعة من التلفزيون الكاميروني لإذاعة اللقاء، وهو ما تحفظ عليه الفريق التشادي ولكن تجرى محاولات أخيرة لبث المباراة.

مباراة اليوم! 🏹 🆚 اليكت سبورت

🏆 دوري أبطال إفريقيا

🗓️ 18 سبتمبر 2022

🕓 5:00 مساء

🏡 ستاد أحمدو أهيدجو #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/krIM6wyYKm — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 17, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

يتقابل الفريقان للمرة الأولى في أي مناسبة رسمية أو ودية، ولكن التاريخ يحمل ذكريات عديدة للزمالك في مواجهة الفرق التشادية وأيضا في الملاعب الكاميرونية.

وسبق أن لعب الزمالك ضد فريق جازيلي التشادي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2013 وفاز الفريق الأبيض في مصر بنتيجة 7-0 بينما تعادلا دون أهداف في تشاد.

وواجه الزمالك منافسه القطن التشادي في دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018 – 2019 وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 7-0 في مصر ثم خسر في تشاد بنتيجة 0-2.

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك ضد جازيلي التشادي مرة أخرى في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020 – 2021 ولكن الفريق التشادي انسحب من اللقاء.

وزار الزمالك الملاعب الكاميرونية في 3 مناسبات سابقة الأولى لخوض مباراة الذهاب بدور الأربعة بدوري أبطال أفريقيا عام 1986 وخسر على يد كانون ياوندي بنتيجة 1-2 وسجل الهدف جمال عبد الحميد ثم فاز الزمالك في مصر بنتيجة 2-0 وتأهل للنهائي وحصد اللقب.

وذهب مرة أخرى في إياب نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 2000 وخسر أمام كانون ياوندي بنتيجة 0-2 ولكنه توج باللقب لفوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 4-1.

وواجه الزمالك مضيفه يونيون دوالا في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال موسم 2015 – 2016 وفاز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله البوركيني محمد كوفي.

ويملك الزمالك في رصيده 5 ألقاب بدوري أبطال أفريقيا، كما إنه يشارك للمرة الـ26 في تاريخه بالبطولة القارية ولم يسبق له الخروج من الدوزر التمهيدي لهذه البطولة.

ويشارك إيليكت سبورت التشادي للمرة الرابعة في دوري الأبطال، وتخطى الدور التمهيدي لهذه البطولة مرة وحيدة موسم 2019 – 2020 ثم ودع أمام الترجي التونسي.

انطلاقة الزمالك

يبحث الزمالك عن انطلاقة قوية في مشواره الأفريقي لاستعادة لقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ عام 2002.

وخاض الفريق الأبيض مباراة الهلال السعودي في افتتاح موسمه ببطولة كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي وخسر بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1.

ويقود الزمالك المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، الذي أعاد ترتيب صفوف الفريق بعد تدعيم الصفوف ببضع صفقات على رأسها عودة الحارس المعار محمد صبحي والمغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي بخلاف التوصل لاتفاق مع نبيل عماد دونجا وعمر جابر ثنائي بيراميدز والبنيني سامسون أكينولا.

وتغيب الصفقات الجديدة عن الزمالك بسبب عدم قيدها في القائمة المحلية، بينما رحل عن صفوف الفريق الأبيض حازم إمام وعمر السعيد عقب نهاية تعاقدهما كما يغيب محمود علاء الذي أصبح على وشك الرحيل عن الفريق الأبيض.

ويعتمد الزمالك على الأرجح بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمود حمدي ”الونش“، وحمزة المثلوثي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد عبد الغني وبجواره محمد أشرف ”روقة“ وإمام عاشور ويميناً سيد عبد الله ويساراً محمد عبد الشافي، بينما يقود الهجوم سيف الدين الجزيري وأحمد سيد ”زيزو“.

مفاجآت إيليكت

يأمل إيليكت التشادي تحقيق مفاجأة مدوية والفوز على ملعبه قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

ويقود إيليكت مدربه فرانسيس عمر بلونغا، ويعتمد الفريق التشادي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أدوم ديفلاه وأمامه الرباعي ناتار ألدو وباربارا وأموس وعلي آباكالي للدفاع.

ويقود خط الوسط أبوه فيدريك وبجواره ماي تشاري وفيدريك وفي الهجوم عبدولاي يعقوب وأحماد وبادوم موندي.

وقال محمد صلاح، مدرب الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون صعبة للفريق الأبيض موضحًا أن الأجواء الأفريقية دائما ما تكون صعبة ولديها طباع خاصة.

وأشار إلى أن الأهم بالنسبة للزمالك تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب لحسم التأهل خاصة أن كرة القدم لا تعترف سوى بالمجهود داخل المستطيل الأخضر.