دوري أبطال أفريقيا: فوز المريخ.. وخسارة الهلال والاتحاد الليبي

قلب المريخ السوداني تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 2/1 على مضيفه أرتا سيد من جيبوتي اليوم الأحد في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم أرتا سيد بهدف مبكر، لكن المريخ سجل هدفين متأخرين، جاء الأول بتوقيع إيريك كمبالي في الدقيقة 81، في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة 90 بطريقة عكسية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السودان يوم السبت المقبل.

خسارة الهلال

وخسر الهلال السوداني 1/2 أمام مضيفه سانت جورج الإثيوبي في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا، كما خسر الاتحاد الليبي أمام فلامبوا دو سونطر من بوروندي.

وأنهى سانت جورج الشوط الأول متقدما بهدفين، جاءا في الدقيقتين 8 و31، في حين جاء هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 80 بتوقيع عبدالرؤوف عمر.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال منافسه سانت جورج، يوم الأحد 18 سبتمبر في مباراة الإياب.

خسارة الاتحاد

كما خسر الاتحاد الليبي 0/1 أمام فلامبوا دو سونطر، وجاء الهدف في الدقيقة 23، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب طرابلس الدولي يوم الأحد المقبل.

وفي وقت لاحق يحل شبيبة القبائل الجزائري ضيفا على كازا سبورت من السنغال.