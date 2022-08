بجوائز تقدر بـ100 مليون دولار سنويا.. "كاف" يعلن إطلاق دوري السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بقيادة باتريس موتسيبي إطلاق مشروع دوري السوبر الأفريقي بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال موتسيبي رئيس كاف خلال المؤتمر الصحفي، يوم الأربعاء: ”هدف دوري السوبر الأفريقي رفع مستوى الكرة في القارة، سنقدم مبلغا قدره مليون دولار للفرق المشاركة في المسابقة، وسنساعد الأندية في التنقل من دولة إلى أخرى“.

وأضاف: ”الجوائز المالية لدوري السوبر الأفريقي 100 مليون دولار كل عام، البطل سيفوز بـ11 مليون دولار وكل هذه المبادرات التي ستظهر جدوى اتخاذ قرار السوبر الأفريقي“.

وتابع: ”خصصنا 10 ملايين دولار لتطوير الكرة في المدارس الأفريقية، والسوبر الأفريقي هي خطة لتطوير الكرة الأفريقية، والفرنسي آرسين فينغر يقوم بعمل استثنائي من حيث تطوير كرة القدم“.

وأردف: ”البطولة ستبدأ في أغسطس 2023 والتحضير لها يبدأ من الشهر المقبل من خلال التفاعل مع كبار المستشارين والشركات“.

واستطرد: ”التغطية والبنية التحتية للسوبر ليغ ستكون عالية والحكم السابق بيرلويجي كولينا سيسهر على سير المباريات بطريقة فاعلة ويشرف على تطبيق تقنية الفيديو في كل المباريات“.

وأوضح: ”سيتم دفع 50 مليون دولار لجميع البلدان الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، كما سيتم منح 3.5 مليون دولار إلى الـ24 ناديا المشاركة في البطولة لشراء اللاعبين والمساهمة في الانتقالات، مجموع جوائز السوبر الأفريقي قد تصل إلى 50 مليون دولار لجعل المسابقات تنافسية“.

وأتم: ”سنتعامل مع أفضل الشركات الراعية لهذا الدوري وهدفنا المنشود الوصول إلى القمة من خلال السوبر الأفريقي، واليوم سنشهد النقلة النوعية في كرة القدم“.

من جانبه، قال إنفانتيو: ”هذا مشروع كبير ومبادرة فيها الكثير من الابتكار والإبداع وتشمل الكثير من القيم الكروية العالية ومشروع دُرس بتأن من خبراء كرة القدم في أفريقيا والعالم، كممثل لفيفا شعرنا بحاجة أفريقيا لإنشاء هذه المنافسة وهذا ينطبق على باقي القارات وعلى إيجاد مبادرات جديدة كالسوبر الأفريقي“.

وشدد: ”سيصبح الحلم حقيقة في أغسطس 2023 وهذا المشروع سيفيد القارة، اللاعبون يتألقون خارج أفريقيا من حق اللاعب الأفريقي الحصول على راتب مرتفع داخل القارة، وسنشهد حضور 24 فريقا من 16 بلدا“.

