شوبير يكشف سر تحركات بيراميدز للمطالبة بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بدلا من الأهلي

تحدث الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن السر وراء المطالبة القوية من نادي بيراميدز بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل على حساب الأهلي.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إرسال أسماء الأندية المشاركة قاريًا وفقًا لآخر ترتيب بالدور الأول لمسابقة الدوري.

وبالتالي خاطب اتحاد الكرة نظيره الأفريقي بمشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ومشاركة بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، يوم الاثنين: ”أمس خرج هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بتصريحات عن أحقية ناديه بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعدما ضمن المركز الثاني بنهاية 31 يوليو 2022 وهي المدة القانونية التي حددها (كاف) لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا“.

وأضاف شوبير: ”هاني سعيد قال إن هذه حقوقنا ولن نتركها، دعونا نتذكر ما قلته من قبل إن اتحاد الكرة في اجتماع يوم 29 يونيو أعلن أن الدور الأول سيكون الحد الفاصل لتحديد المتأهلين للبطولات الأفريقية، وعاد يوم 5 يوليو يوم مباراة الأهلي والجونة كانت آخر مباراة للأهلي في الدور الأول وكان الترتيب وقتها الزمالك أول 41 والأهلي الثاني 40 وبيراميدز الثالث 36 وفيوتشر رابع 29“.

وتابع: ”ويوم 10 يوليو أرسل اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي (كاف) أسماء الأندية المشاركة في بطولتي أفريقيا وفقا لهذا الترتيب وهو المعتمد من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، باعتبار أن الدور الأول هو المعيار لتحديد الأندية، فما الذي جعل بيراميدز يغير موقفه؟ حسب ما علمته فإن أحد المسؤولين في اتحاد الكرة السابقين طلب من مسؤولي بيراميدز أن يطالبوا بدوري الأبطال وقال لهم (متسكتوش عن حقكم واتحركوا واذهبوا لاتحاد الكرة وللكاف وسيبوا الباقي على الله ثم عليّ)، والله العظيم هذا ما حدث وأنا بقولكم الحقيقة“.

وأردف: ”المعلومة اللي عندي أن الأقرب إن كل الأمور ستظل كما هي، وإن الكاف لن يغير شيء وتحرك بيراميدز فقط من أجل إثباته أحقيته بالتواجد في البطولة الأفريقية، وبنسبة كبيرة الأهلي سيكون في بطولة دوري الأبطال المقبلة، ولكن أيضا قد يحدث تدخلات مفاجئة“.

ويتواجد بيراميدز الآن في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 59 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث مع مباراة مؤجلة للأحمر.

ويلعب بيراميدز مع الزمالك المتصدر، مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.