الأهلي يكشف موعد مؤتمره الصحفي بشأن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل؛ من أجل كشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وجمعت المباراة التي أقيمت، مساء الإثنين الماضي في المغرب، الأهلي ونظيره الوداد البيضاوي، وحسمها الأخير، الفريق المغربي، بالتتويج بالبطولة بثنائية نظيفة.

ووجه النادي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصرية، وغيرها لحضور المؤتمر.

وكان الأهلي قد اعتبر قرار ”كاف“ باختيار ملعب مركب محمد الخامس لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا غير عادل، حيث يعد ذلك الاستاد هو الملعب الرئيسي للوداد البيضاوي منافس الفريق الأحمر على اللقب.

وكان الأهلي قد أعلن قبل المباراة أنه قرر إقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب المباراة النهائية، إثر عودة بعثة الفريق من المغرب؛ للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف، بحسب بيانهم، ومن أجل الرد على كل ما جاء في البيانات التي صدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة.

وفقد الأهلي فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكي، كمكافأة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته من الوداد المغربي، كما خسر الأهلي مكافأة المشاركة في السوبر الأفريقي، والتي تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف، بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلي مكافأة كأس العالم للأندية، والتي تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكي بالنسبة لصاحب المركز السادس.

والأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين، خسر (0-2) أمام الوداد في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة المصري بالسلوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، والتي ستقام مساء يوم 12 يونيو الجاري باستاد السلام.

ويتدرب الأهلي حاليًا دون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم لخوض منافسات الأجندة الدولية.